Харьковская область: войска рф утром сбросили две ФАБ-250 на Купянщину
Киев • УНН
17 сентября российская армия осуществила авиационный обстрел села Новоосиново Купянского района. В результате атаки повреждены жилые дома, пострадавших нет. Враг применил две ФАБ-250 с модулем УМПК.
Российские войска сегодня утром осуществили авиационный обстрел села Новоосиново в Харьковской области, враг применил две ФАБ-250 с модулем УМПК, сообщили в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 17 сентября около 6:30 в результате авиационного обстрела села Новоосиново Купянского района повреждены жилые дома, обошлось без пострадавших.
"По предварительным данным, российская армия применила два ФАБ-250 с модулем УМПК", - говорится в сообщении.
Начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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