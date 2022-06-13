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Харківщина: під ракетні удари ворога потрапили промислові будівлі, є поранені

Харківщина: під ракетні удари ворога потрапили промислові будівлі, є поранені

Київ • УНН

 • 153255 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Харків та область минулої доби російській війська обстрілювали, зокрема, з артилерії та РСЗВ, були і ракетні удари. У Харкові поранення отримав цивільний, в області - ще один поранений, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Цитата

"Минулої доби ворог обстрілював житлові райони Харкова з артилерії та РСЗВ "Смерч" та "Ураган". Було декілька ракетних ударів по промислових будівлях. Внаслідок денних обстрілів 1 цивільний отримав поранення", - повідомив Синєнубов у Telegram.

Деталі

Голова ОВА повідомив, що також минулої доби окупанти обстріляли Чугуївський та Ізюмський райони області. У Коробочкиному - 1 поранений.

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"На півночі та північно-східному напрямку від Харкова тривають активні бойові дії. Ворог намагається компенсувати втрати своєї живої сили. Гарячим залишається Ізюмський напрямок. Там ворог намагається атакувати наші позиції, однак успіхів не має. Цей напрямок для ворога є принциповим, адже через нього він направляє додаткові сили в Донецьку та Луганську області. Наші захисники тримають свої позиції", - зазначив Синєгубов.

Доповнення

12 червня у районі Ізюма наші ЗСУ збили винищувач-бомбардувальник Су-34. 

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