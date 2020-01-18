Харків'янка продала цноту за 1,2 млн євро - Mail Online
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. 19-річна Катя з Харкова, яка зараз проживає в США, продала свою цноту за 1,2 млн євро, виставивши її на продаж через агентство Сinderella escorts. Про це повідомляє УНН з посиланням на Mail Online.
У грудні Катя повідомила, що планує продати свою цноту, підтверджену лікарем, не менш ніж за 84 120 фунтів стерлінгів.
Цього тижня стало відомо, що вона продала свою цноту 58-річному мюнхенському бізнесмену за 1,2 мільйона євро.
Дівчина планує витратити гроші на подорожі, розкіш і хороше життя.
Повідомляється, що покупець "готовий одружитися з Катею і підтримувати її фінансово в майбутньому з щомісячним бюджетом в 10 000 євро".
Нагадаємо, нардепа від " Слуги народу" Яременка "спіймали" на інтимній переписці.