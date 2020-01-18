Харьковчанка продала девственность за 1,2 млн евро - Mail Online
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. 19-летняя Катя из Харькова, которая сейчас живет в США, продала свою девственность за 1,2 млн евро, выставив ее на продажу через агентство Сinderella escorts. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Mail Online.
В декабре Катя сообщила, что планирует продать свою девственность, подтвержденную врачом, не менее чем за 84 120 фунтов стерлингов.
На этой неделе стало известно, что она продала свою девственность 58-летнему мюнхенском бизнесмену за 1,2 миллиона евро.
Девушка планирует потратить деньги на путешествия, роскошь и хорошую жизнь.
Сообщается, что покупатель "готов жениться на Катей и поддерживать ее финансово в будущем с ежемесячным бюджетом в 10 000 евро".
Напомним, нардепа от "Слуги народа" Яременко "поймали" на интимной переписке.