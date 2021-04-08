Харків купує автобуси Karsan, наступний крок - їх виробництво в "Екополісі ХТЗ" Ярославського

Генеральний директор Karsan Окан Бас, у своєму виступі сказав: "Це саме наше виробництво. Не прототип, не макет, а реальний автобус, який функціонує і їздить. Пан Терехов мав можливість на ньому проїхатися, коли був у нас (в Туреччині). Після цього візиту ми прийняли рішення, що підпишемо меморандум про співпрацю з містом Харків, про можливу іншу співпрацю в майбутньому. На сьогодні ми розглядаємо домовленість про покупку 100 одиниць для Харкова, і сподіваємося, що ця співпраця буде успішною. І підемо далі - ми говоримо про локалізацію (організацію виробництва в Харкові) - це наші наміри, зараз обговорюємо конкретику", - розповів деталі представник турецької сторони.

Karsan - турецька машинобудівна компанія, яка виробляє мікроавтобуси Peugeot, Fiat Ducato і Peugeot Boxer, різні спецмашини для швидкої допомоги, поліції і таксі, співпрацює з компанією Hyundai у виробництві легких вантажівок, а також з підрозділом відомого бренду Renault Trucks з виробництва магістральних вантажних автомобілів і автопоїздів, випускає автобуси BredaMenarinibus.

Раніше секретар Харківської міської ради Ігор Терехов і заступник харківського міського голови з питань інфраструктури Євген Водовозов побували в Туреччині: "Ознайомилися з виробництвом автобусів компанії "Карсан", яка виробляє транспорт понад 50 років для 24 країн світу. Особлива увага - 6 і 8-метровим моделям на 22 і 58 місць, з низькою підлогою, які будуть зручні для використання на вулицях Харкова", - відзвітував перед громадою Терехов про хід візиту.

Сьогодні ж в.о. харківського міського голови натякнув, де саме буде локалізовано виробництво турецьких автобусів. "Я вкрай зацікавлений в тому, щоб такі потужні виробництва розвивалися у нас в Харкові, - заявив Терехов у відповідь на запитання журналіста. - Ми знаємо вже про харківський трамвай, який будемо виробляти на майданчику "Екополіс ХТЗ", ось ще й автобуси запустимо. Уявляєте, наскільки нижчою буде ціна у такого автобуса? Адже нам не потрібно буде платити ввізні мита - це вигідно", - сказав Терехов.

На думку опитаних журналістами гостей і спікерів Mintrans Forum, найімовірніше складальне виробництво автобусів Karsan, дійсно, буде організовано в бізнес-парку високих технологій "Екополісі ХТЗ" відомого українського бізнесмена Олександра Ярославського, де вже готується запуск спільного виробництва харківського трамвая спільно з партнерами з Чехії.

За підсумками своєї участі в форумі Ігор Терехов додатково написав про співпрацю з Karsan наступне: "Наша головна мета - відкрити в Харкові спільне україно-турецьке виробництво пасажирського транспорту. Це і нові технології, і додаткові робочі місця і розвиток економіки міста в цілому. Щиро вірю, що, не дивлячись на всі труднощі, нам вдасться здійснити задумане".