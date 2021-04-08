Харьков покупает автобусы Karsan, следующий шаг - их производство в “Экополисе ХТЗ” Ярославского

Генеральный директор Karsan Окан Бас, в своем выступлении сказал: “Это именно наше производство. Не прототип, не макет, а реальный автобус, который функционирует и ездит. Господин Терехов имел возможность на нем проехаться, когда был у нас (в Турции). После этого визита мы приняли решение, что подпишем меморандум о сотрудничестве с городом Харьков, о возможном другом сотрудничестве в будущем. На сегодняшний день мы рассматриваем договоренность о покупке 100 единиц для Харькова, и надеемся, что это сотрудничество будет успешным. И пойдем дальше — мы говорим о локализации (организации производства в Харькове) — это наши намерения, сейчас обсуждаем конкретику”, — рассказал детали представитель турецкой стороны.

Karsan — турецкая машиностроительная компания, которая производит микроавтобусы Peugeot, Fiat Ducato и Peugeot Boxer, различные спецмашины для скорой помощи, полиции и такси, сотрудничает с компанией Hyundai в производстве легких грузовиков, а также с подразделением известного бренда Renault Trucks по производству магистральных грузовых автомобилей и автопоездов, выпускает автобусы BredaMenarinibus.

Ранее секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов и заместитель харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры Евгений Водовозов побывали в Турции: “Ознакомились с производством автобусов компании „Карсан“, которая производит транспорт более 50 лет для 24 стран мира. Особое внимание — 6 и 8-метровым моделям на 22 и 58 мест, с низким полом, которые будут удобны для использования на улицах Харькова.”, — отчитался перед громадой Терехов о ходе визита.

Сегодня же и.о. харьковского мэра и намекнул, где именно будет локализовано производство турецких автобусов. “Я крайне заинтересован в том, чтобы такие мощные производства развивались у нас в Харькове, — заявил Терехов в ответ на вопрос журналиста. — Мы знаем уже о харьковском трамвае, который будем производить на площадке „Экополис ХТЗ“, вот еще и автобусы запустим. Представляете, насколько ниже будет цена у такого автобуса? Ведь нам не нужно будет платить ввозные пошлины — это выгодно”, — сказал Терехов.

По мнению опрошенных журналистами гостей и спикеров Mintrans Forum, вероятнее всего сборочное производство автобусов Karsan, действительно, будет организовано в бизнес-парке высоких технологий “Экополисе ХТЗ” известного украинского бизнесмена Александра Ярославского, где уже готовится запуск совместного производства харьковского трамвая совместно с партнерами из Чехии.

По итогам своего участия в форуме Игорь Терехов дополнительно написал о сотрудничестве с Karsan следующее: “Наша главная цель — открыть в Харькове совместное украино-турецкое производство пассажирского транспорта. Это и новые технологии, и дополнительные рабочие места и развитие экономики города в целом. Искренне верю, что, не смотря на все трудности, нам удастся осуществить задуманное”.