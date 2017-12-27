Харків готується зустрічати звільнених з полону українських бійців
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 27 грудня. УНН. Харків уже готується зустрічати звільнених з полону бойовиків українських бійців. В аеропорт із величезним букетом троянд прийшла родина одного з військовополонених Олексія Кіриченка - харків‘янина, добровольця бійця 54 Омбр, який перебував у полоні з серпня 2014 року, передає кореспондент УНН.
Рідні Олексія плачуть від щастя та поки відмовляються від коментарів для преси.
Натомість гелікоптери зі звільненими бранцями із Краматорська ще не вилетіли. Частина визволених військовополонених полетить до Києва в аеропорт Бориспіль, частина - у Дніпро. Частина ж лишиться у Харкові.
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Тих, хто потребує медичного огляду або госпіталізації доправлять у харківський військовий госпіталь.
Крім харків’янина Олексія Кіриченка серед звільнених Владислав Овчаренко, Валентин Богдан, Артем Ахмеров, Едуард Неділяєв. Імена ж інших визволених ще уточнюються.
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Також відомо, що у списках на обмін фігурує ім‘я одіозного харківського сепаратиста Юрія Апухтіна, якого зовсім недавно, за законом Савченко, звільнили з-під варти.