Харьков готовится встречать освобожденных из плена украинских бойцов
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 27 декабря. УНН. Харьков уже готовится встречать освобожденных из плена боевиков украинских бойцов. В аэропорт с огромным букетом роз пришла семья одного из военнопленных Алексея Кириченко - харьковчанина, добровольца бойца 54 Омбр, который находился в плену с августа 2014 года, передает корреспондент УНН.
Родные Алексея плачут от счастья и пока отказываются от комментариев для прессы.
Вертолеты с освобожденными пленниками из Краматорска еще не вылетели. Часть освобожденных военнопленных полетит в Киев в аэропорт "Борисполь", часть - в Днепр. Часть же останется в Харькове.
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Нуждающихся в медицинском осмотре или госпитализации доставят в харьковский военный госпиталь.
Кроме харьковчанина Алексея Кириченко среди освобожденных Владислав Овчаренко, Валентин Богдан, Артем Ахмеров, Эдуард Недиляев. Имена же других освобожденных еще уточняются.
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Также известно, что в списках на обмен фигурирует имя одиозного харьковского сепаратиста Юрия Апухтина, которого совсем недавно, по закону Савченко, освободили из-под стражи.