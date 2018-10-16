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Харків готовий до проведення матчу між Україною та Чехією - ОДА

Харків готовий до проведення матчу між Україною та Чехією - ОДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Харків готовий до проведення футбольного матчу між Україною та Чехією. Про це повідомила прес-служба Харківської обласної державної адміністрації, передає УНН.

Матч відбудеться сьогодні, 16 жовтня, на стадіоні ОСК “Металіст”.

“Сьогодні на стадіоні проходить відкрите тренування збірної України. Під час самої гри — за три години до початку — будуть відкриті турнікові групи, будуть працювати близько 400 стюардів. Проблемних моментів щодо підготовки немає”, — зазначив директор КП “ОСК “Металіст” Роман Пець.

Також у ХОДА, посилаючись на дані Федерації футболу України, повідомили, що станом на 12 жовтня на матч реалізовано 20 тис. квитків.

Нагадаємо, вболівальники закликають українців прийти сьогодні на стадіон в “жовто-синіх” кольорах. На трибунах очікується аншлаг.

Також нагадаємо, що пісня “Червона рута” стала візитною карткою національної збірної з футболу в кваліфікації до Євро-2020.

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