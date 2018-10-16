Харьков готов к проведению матча между Украиной и Чехией - ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Харьков готов к проведению футбольного матча между Украиной и Чехией. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной государственной администрации, передает УНН.
Матч состоится сегодня, 16 октября, на стадионе ОСК “Металлист”.
“Сегодня на стадионе проходит открытая тренировка сборной Украины. Во время самой игры — за 3 часа до начала — будут открыты турниковые группы, будут работать около 400 стюардов. Проблемных моментов по подготовке нет”, — отметил директор КП “ОСК “Металлист” Роман Пец.
Также в ХОГА, ссылаясь на данные Федерации футбола Украины, сообщили, что по состоянию на 12 октября на матч реализовано 20 тыс. билетов.
Напомним, болельщики призывают украинцев прийти сегодня на стадион в “желто-синих” цветах. На трибунах ожидается аншлаг.
Также напомним, что песня “Червона рута” стала визитной карточкой национальной сборной по футболу в квалификации к Евро-2020.