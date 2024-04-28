ХАМАС опублікував нове відео із заручниками, яких викрали ще в жовтні минулого року
Київ • УНН
ХАМАС оприлюднив нове відео, на якому двоє ізраїльських заручників, Кіт Сігел і Омрі Міран, викрадені в жовтні минулого року, виступають під тиском бойовиків із закликом звільнити їх за допомогою угоди про обмін полоненими.
ХАМАС опублікував відео з двома заручниками, Кітом Сігелом і Омрі Міраном, викраденими у жовтні минулого року. Міран розповів, що провів у полоні 202 дні, а Сігел згадав про свято Песах. Пише УНН із посиланням на DW.
Деталі
ХАМАС випустив нове відео, у якому показали двох заручників, яких викрали ще минулого жовтня. У трьох хвилинному ролику з'являються 64-річний Кіт Сігел і 46-річний Омрі Міран, які говорять під тиском бойовиків, зазначає видання. Зміст відео натякає, що воно було знято недавно.
Міран повідомив, що перебував у полоні 202 дні, а Сігел згадав про свято Песах. Обоє звернулися до ізраїльської влади та громадськості з закликом активізувати зусилля щодо їх звільнення, з проханням продовжувати протести для досягнення угоди про обмін.
"Продовжуйте протестувати, щоб домовитися зараз", - сказав один із заручників.
Відео завершується заявою від терористів ХАМАС, де вони критикують ізраїльське керівництво.
Доповнення
Раніше цього тижня ХАМАС опублікував відеозапис, на якому зображений польський заручник Гірш Гольдберг. "Другий подібний ролик за три дні опублікований на тлі зростаючого тиску на уряд, щоб він схвалив угоду про перемир'я і звільнення бранців", - прокоментувало видання The Times of Israel.
Прессекретар Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) бригадний генерал Даніель Хагарі заявив, що військові продовжать переслідувати ХАМАС доти, доки не звільнять усіх заручників, викрадених у жовтні минулого року. Відео із Гіршем Гольдбергом він назвав "актом психологічного терору".
Як зазначає The Times of Israel, публікації подібних відео, що почастішали, відбуваються на тлі активізації підготовки Ізраїлю до наступу на Рафах - останній великий бастіон Хамаса в секторі Газа.
Нагадаємо
ХАМАС заявляє, що готовий скласти зброю і стати політичною партією, якщо буде створена незалежна палестинська держава в межах кордонів, що існували до 1967 року.