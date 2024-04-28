ХАМАС опубликовал новое видео с заложниками, которых похитили еще в октябре прошлого года

ХАМАС опубликовал видео с двумя заложниками, Китом Сигелом и Омри Мираном, похищенными в октябре прошлого года. Миран рассказал, что провел в плену 202 дня, а Сигел вспомнил о празднике Песах. Пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

ХАМАС выпустил новое видео, в котором показали двух заложников, которых похитили еще в прошлом октябре. В трех минутном ролике появляются 64-летний Кит Сигел и 46-летний Омри Миран, которые говорят под давлением боевиков, отмечает издание. Содержание видео намекает, что оно было снято недавно.

Миран сообщил, что находился в плену 202 дня, а Сигел вспомнил о празднике Песах. Оба обратились к израильским властям и общественности с призывом активизировать усилия по их освобождению, с просьбой продолжать протесты для достижения соглашения об обмене.

"Продолжайте протестовать, чтобы договориться сейчас", - сказал один из заложников.

Видео завершается заявлением от террористов ХАМАС, где они критикуют израильское руководство.

Дополнение

Ранее на этой неделе ХАМАС опубликовал видеозапись, на которой изображен польский заложник Гирш Гольдберг. "Второй подобный ролик за три дня опубликован на фоне растущего давления на правительство, чтобы оно одобрило соглашение о перемирии и освобождении пленников", - прокомментировало издание The Times of Israel.

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что военные продолжат преследовать ХАМАС до тех пор, пока не освободят всех заложников, похищенных в октябре прошлого года. Видео с Гиршем Гольдбергом он назвал "актом психологического террора".

Как отмечает The Times of Israel, участившиеся публикации подобных видео происходят на фоне активизации подготовки Израиля к наступлению на Рафах - последний крупный бастион ХАМАС в секторе Газа.

Напомним

ХАМАС заявляет, что готов сложить оружие и стать политической партией, если будет создано независимое палестинское государство в пределах границ, существовавших до 1967 года.