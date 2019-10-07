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Хакери з РФ заблокували роботу лікарень в США

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У США одразу три лікарні штату Алабама закрилися через хакерські атаки на свої системи. Про це повідомляє телеканал WBRC, передає УНН.

Хакери з РФ заблокували роботу лікарень в США

Лікарні, на які були здійснені атаки, є користувачами системи DCH Health. Після 1 жовтня вони перестали приймати пацієнтів, за винятком найекстренніших випадків. Причиною цієї зупинки в обслуговуванні стала атака вірусу, що блокує доступ до бази даних лікарень.

Як зазначило видання Fox News, мова йде про вірус Ryuk. За даними компанії CrowdStrike, що спеціалізується на кібербезпеці, цей вірус був розроблений хакерською групою Wizard Spider з Росії у 2018 році.

Нещодавно, 5 жовтня, представник DCH Health System заявив, що для якнайшвидшого відновлення баз даних лікарні заплатили хакерам за ключ розшифровки. 

Нагадаємо, Google виявив уразливість, яка загрожує користувачам Huawei, Samsung, Xiaomi і Pixel.

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