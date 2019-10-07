Хакеры из РФ заблокировали работу больниц в США
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. В США сразу три больницы штата Алабама закрылись из-за хакерских атак на свои системы. Об этом сообщает телеканал WBRC, передает УНН.
Больницы, на которые были осуществлены атаки, являются пользователями системы DCH Health. После 1 октября они перестали принимать пациентов, за исключением самых экстренных случаев. Причиной этой остановки в обслуживании стала атака вируса, что блокирует доступ к базе данных больниц.
Как отметило издание Fox News, речь идет о вирусе Ryuk. По данным компании CrowdStrike, которая специализируется на кибербезопасности, этот вирус был разработан хакерской группой Wizard Spider из России в 2018 году.
Недавно, 5 октября, представитель DCH Health System заявил, что для скорейшего восстановления баз данных госпитали заплатили хакерам за ключ расшифровки.
Напомним, Google обнаружил уязвимость, которая угрожает пользователям Huawei, Samsung, Xiaomi и Pixel.