Google виявив уразливість, яка загрожує користувачам Huawei, Samsung, Xiaomi і Pixel
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Компанія Google виявила вразливість в коді ядра операційної системи Android, яка дозволяє зловмисникам отримувати глубинний доступ до мобільних пристроїв. Про це повідомляє ZDNet, передає УНН.
Експерти компанії вважають, що вразливість зачіпає такі моделі телефонів на Android:
Pixel 2;
Huawei P20;
Xiaomi Redmi 5A;
Xiaomi Redmi Note 5;
Xiaomi A1;
Oppo А3;
Moto Z3;
Oreo LG;
Samsung S7, S8, S9.
Мова йде про телефони, що знаходяться під управлінням Android 8.x і більш пізніх версій.
Уразливість була виявлена командою Google Project Zero і пізніше аналітичною групою компанії Threat Analysis Group (TAG) було підтверджено, що ця вразливість використовувалася в реальних атаках. Ці дві команди виявили, минулого місяця схожу вразливість для користувачів iOS. Тоді співробітники компанії заявили, що хакери роками слідкували за користувачами через iPhone. Після такої заяви, в Apple жорстко відреагували на звіт Google, в якому стверджувалось в кінці серпня, що її служба кібербезпеки викрила групу хакерів, які протягом двох років зламували iPhone.