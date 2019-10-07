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Google виявив уразливість, яка загрожує користувачам Huawei, Samsung, Xiaomi і Pixel

Київ • УНН

 • 31659 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Компанія Google виявила вразливість в коді ядра операційної системи Android, яка дозволяє зловмисникам отримувати глубинний доступ до мобільних пристроїв. Про це повідомляє ZDNet, передає УНН

Google виявив уразливість, яка загрожує користувачам Huawei, Samsung, Xiaomi і Pixel

Експерти компанії вважають, що вразливість зачіпає такі моделі телефонів на Android:

Pixel 2;
Huawei P20;
Xiaomi Redmi 5A;
Xiaomi Redmi Note 5;
Xiaomi A1;
Oppo А3;
Moto Z3;
Oreo LG;
Samsung S7, S8, S9.

Мова йде про телефони, що знаходяться під управлінням Android 8.x і більш пізніх версій.

Уразливість була виявлена командою Google Project Zero і пізніше аналітичною групою компанії Threat Analysis Group (TAG) було підтверджено, що ця вразливість використовувалася в реальних атаках. Ці дві команди виявили, минулого місяця схожу вразливість для користувачів iOS. Тоді співробітники компанії заявили, що хакери роками слідкували за користувачами через iPhone. Після такої заяви, в Apple жорстко відреагували на звіт Google, в якому стверджувалось в кінці серпня, що її служба кібербезпеки викрила групу хакерів, які протягом двох років зламували iPhone.

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