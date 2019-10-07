Google обнаружил уязвимость, которая угрожает пользователям Huawei, Samsung, Xiaomi и Pixel
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Компания Google обнаружила уязвимость в коде ядра операционной системы Android, которая позволяет злоумышленникам получать глубинный доступ к мобильным устройствам. Об этом сообщает ZDNet, передает УНН.
Эксперты компании считают, что уязвимость затрагивает такие модели телефонов на Android:
Pixel 2;
Huawei P20;
Xiaomi Redmi 5A;
Xiaomi Redmi Note 5,
Xiaomi A1;
Oppo А3
Moto Z3;
Oreo LG;
Samsung S7, S8, S9.
Речь идет о телефонах, находящихся под управлением Android 8.x и более поздних версий.
Уязвимость была обнаружена командой Google Project Zero и позже было подтверждено аналитической группой компании Threat Analysis Group (TAG), что эта уязвимость использовалась в реальных атаках. Эти две команды обнаружили в прошлом месяце подобную уязвимость для пользователей iOS. Тогда сотрудники компании заявили, что хакеры годами следили за пользователями через iPhone. После такого заявления, в Apple жестко отреагировали на отчет Google, в котором утверждалось в конце августа, что ее служба кибербезопасности разоблачила группу хакеров, которые в течение двух лет взламывали iPhone.