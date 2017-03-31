Хакери від імені Ф.Олланда розмістили запрошення на "вечірку з нагоди відставки"

Згідно з повідомленням, котре було розміщено на сторінці у Facebook Ф.Олланда, вечірка повинна була пройти 7 травня в Єлисейському палаці.

Пост провисів не більше години, після чого був вилучений. Проте користувачі розтиражували його скріншоти в соцмережах.

В адміністрації французького президента інцидент поки не прокоментували.

Нагадаємо, що навесні у Франції пройдуть президентські вибори, за президентський пост боротимуться 11 кандидатів. Перший тур виборів президента Франція відбудеться 23 квітня. Другий тур голосування запланований на 7 травня.

Згідно з результатами останнього опитування громадської думки лідирує в обох турах голосування Еммануель Макрон незалежний кандидат і лідер руху “На марші”.