Хакери від імені Ф.Олланда розмістили запрошення на "вечірку з нагоди відставки"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Невідомі хакери отримали доступ до офіційній сторінці президента Франції Франсуа Олланда і розмістили на сторінці запрошення на “вечірку з нагоди відставки”, передає УНН з посиланням на BFM TV.
Згідно з повідомленням, котре було розміщено на сторінці у Facebook Ф.Олланда, вечірка повинна була пройти 7 травня в Єлисейському палаці.
Пост провисів не більше години, після чого був вилучений. Проте користувачі розтиражували його скріншоти в соцмережах.
В адміністрації французького президента інцидент поки не прокоментували.
Нагадаємо, що навесні у Франції пройдуть президентські вибори, за президентський пост боротимуться 11 кандидатів. Перший тур виборів президента Франція відбудеться 23 квітня. Другий тур голосування запланований на 7 травня.
Згідно з результатами останнього опитування громадської думки лідирує в обох турах голосування Еммануель Макрон незалежний кандидат і лідер руху “На марші”.