Хакеры от имени Ф.Олланда разместили приглашение на "вечеринку по случаю отставки"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Неизвестные хакеры получили доступ к официальной странице президента Франции Франсуа Олланда и разместили на странице приглашение на "вечеринку по случаю отставки", передает УНН со ссылкой на BFM TV.
Согласно сообщению, которое было размещено на странице в Facebook Ф.Олланда, вечеринка должна была пройти 7 мая в Елисейском дворце.
Пост провисел не более часа, после чего был удален. Однако пользователи растиражировали его скриншоты в соцсетях.
В администрации французского президента инцидент пока не прокомментировали.
Напомним, что весной во Франции пройдут президентские выборы, за президентский пост будут бороться 11 кандидатов . Первый тур выборов президента Франция состоится 23 апреля. Второй тур голосования запланирован на 7 мая.
Согласно результатам последнего опроса общественного мнения лидирует в обоих турах голосования Эммануэль Макрона независимый кандидат и лидер движения "В марше".