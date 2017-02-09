Хакери "поклали" сайт ІАЦ нацбезпеки України

"Сайт тимчасово відключено у зв‘зку з хакерською атакою. Ми повернемося невдовзі", - йдеться у повідомленні.

Додамо, раніше існував інформаційно-аналітичний центр РНБО України, колишній робочий орган РНБО, створений відповідно до указу Президента у квітні 2014 року. Згодом ІАЦ втратив зв'язок з РНБО та перетворився на приватну інформаційно-дослідницьку організацію.

Нагадаємо, у січні сайт нацгвардії РФ атакували хакери.