Хакеры "положили" сайт ИАЦ нацбезопасности Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. На информационно-аналитический центр национальной безопасности Украины провели хакерскую атаку, говорится в сообщении на сайте, передает УНН.
"Сайт временно отключен в связи с хакерской атакой. Мы скоро вернемся", - говорится в сообщении.
Добавим, ранее существовал информационно-аналитический центр СНБО Украины, бывший рабочий орган СНБО, созданный в соответствии с указом Президента в апреле 2014 года. Впоследствии ИАЦ потерял связь с СНБО и превратился в частную информационно-исследовательскую организацию.