Хабарництво у верхівці Кіровоградської ОДА: слідство у справі завершено

“Прокурорами САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно голови однієї з обласних держадміністрацій та посадовця цієї ж ОДА, підозрюваних в одержанні неправомірної вигоди. На сьогодні матеріали справи відкрито підозрюваним та їхнім захисникам для ознайомлення. Після чого обвинувальний акт буде скеровано до Антикорупційного суду для розгляду по суті”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час досудового розслідування було встановлено, що посадовці запропонували одному з керівників органу державної влади в області надати їм 1,8 млн гривень неправомірної вигоди за те, що вони не будуть перешкоджати його службовій діяльності.

Їх затримали після отримання другої частини обумовлених коштів, а саме 250 тис. гривень.

Нагадаємо, на тлі таких новин Президент Зеленський відправив у відставку голову Кіровоградської ОДА Балоня.