Хабарництво у верхівці Кіровоградської ОДА: слідство у справі завершено

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила досудове розслідування у справі стосовно колишнього голови Кіровоградської обласної держадміністрації Андрія Балоня та посадовця цієї ж ОДА, яких підозрюють у вимаганні хабаря у 1,8 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал САП.

“Прокурорами САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно голови однієї з обласних держадміністрацій та посадовця цієї ж ОДА, підозрюваних в одержанні неправомірної вигоди. На сьогодні матеріали справи відкрито підозрюваним та їхнім захисникам для ознайомлення. Після чого обвинувальний акт буде скеровано до Антикорупційного суду для розгляду по суті”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час досудового розслідування було встановлено, що посадовці запропонували одному з керівників органу державної влади в області надати їм 1,8 млн гривень неправомірної вигоди за те, що вони не будуть перешкоджати його службовій діяльності.

Їх затримали після отримання другої частини обумовлених коштів, а саме 250 тис. гривень.

Нагадаємо, на тлі таких новин Президент Зеленський відправив у відставку голову Кіровоградської ОДА Балоня.

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