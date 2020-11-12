Взяточничество в верхушке Кировоградской ОГА: следствие по делу завершено

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 12536 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 43437 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 50618 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 71985 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 91425 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 96990 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 100625 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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3 марта, 21:00 • 114184 просмотра

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Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 115239 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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КИЕВ. 12 ноября. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила досудебное расследование по делу в отношении бывшего председателя Кировоградской областной госадминистрации Андрея Балоня и должностного лица этой же ОГА, которых подозревают в вымогательстве взятки в 1,8 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал САП.

"Прокурорами САП принято решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении председателя одной из областных госадминистраций и должностного лица этой же ОГА, подозреваемых в получении неправомерной выгоды. Сегодня материалы дела открыты подозреваемым и их защитникам для ознакомления. После чего обвинительный акт будет направлен в Антикоррупционный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Напомним, в ходе досудебного расследования было установлено, что должностные лица предложили одному из руководителей органа государственной власти в области предоставить им 1,8 млн гривен неправомерной выгоды за то, что они не будут препятствовать его служебной деятельности.

Их задержали после получения второй части обусловленных средств, а именно 250 тыс. гривен.

Напомним, на фоне таких новостей Президент Зеленский отправил в отставку председателя Кировоградской ОГА Балоня.

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