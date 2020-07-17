Хабар за закриття справи Злочевського: у САП запевняють, що переписка Венедіктової з підозрюваною - фейк

“САП офіційно повідомляє — інформація, розповсюджена в ЗМІ про виявлення переписки Генпрокурора з фігурантом однієї зі справ, не відповідає дійсності”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в матеріалах справи про надання 5 млн доларів керівництву САП та НАБУ відсутні листування однієї з підозрюваних із Генеральним прокурором.

Також наголошується, що до пресслужби САП жодне з видань, яке оприлюднило вищезгадану неправдиву інформацію не зверталось а ні для підтвердження, а ні для її спростування.

“Звертаємо увагу, що „джерело в САП“ не є гарантом достовірності інформації”, — зазначається в повідомленні.

Додамо, що в ЗМІ повідомлялося, що у вилученому телефоні Олени Мазурової було виявлено листування з генпрокурором Іриною Венедиктовю. В листуванні зокрема йшлось про обговорення нюансів з різних кримінальних справах.

Нагадаємо, у Національному антикорупційному бюро України заявили, що слідство не володіє відомостями, які могли б підтвердити інформацію щодо нібито наявності в телефоні ексдиректора організаційно-розпорядчого департаменту ДФС Олени Мазурової, яку підозрюють у справі про спробу надання неправомірної вигоди керівникам НАБУ та САП, листування з Генеральним прокурором України Іриною Венедиктовою.