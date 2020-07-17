Хабар за закриття справи Злочевського: у САП запевняють, що переписка Венедіктової з підозрюваною - фейк

ukru
19 березня, 18:42 • 97861 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 137211 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 115905 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 130267 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 134747 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 124274 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 169299 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125831 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125433 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124301 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

19 березня, 20:18 • 77626 перегляди
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

00:24 • 34190 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

01:00 • 117919 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 93963 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 44988 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 109591 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 114449 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 106950 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 169261 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 128392 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 72767 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 78861 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 112863 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 130491 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 129440 перегляди
Актуальне
Хабар за закриття справи Злочевського: у САП запевняють, що переписка Венедіктової з підозрюваною - фейк

Хабар за закриття справи Злочевського: у САП запевняють, що переписка Венедіктової з підозрюваною - фейк

Київ • УНН

 • 14204 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила, що інформація про нібито виявлену переписку ексдиректора організаційно-розпорядчого департаменту ДФС Олени Мазурової, яку підозрюють у справі про спробу надання неправомірної вигоди керівникам НАБУ та САП з Генеральним прокурором України Іриною Венедиктовою, не відповідає дійсності. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.

“САП офіційно повідомляє — інформація, розповсюджена в ЗМІ про виявлення переписки Генпрокурора з фігурантом однієї зі справ, не відповідає дійсності”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в матеріалах справи про надання 5 млн доларів керівництву САП та НАБУ відсутні листування однієї з підозрюваних із Генеральним прокурором.

Також наголошується, що до пресслужби САП жодне з видань, яке оприлюднило вищезгадану неправдиву інформацію не зверталось а ні для підтвердження, а ні для її спростування.

“Звертаємо увагу, що „джерело в САП“ не є гарантом достовірності інформації”, — зазначається в повідомленні.

Додамо, що в ЗМІ повідомлялося, що у вилученому телефоні Олени Мазурової було виявлено листування з генпрокурором Іриною Венедиктовю. В листуванні зокрема йшлось про обговорення нюансів з різних кримінальних справах.

Нагадаємо, у Національному антикорупційному бюро України заявили, що слідство не володіє відомостями, які могли б підтвердити інформацію щодо нібито наявності в телефоні ексдиректора організаційно-розпорядчого департаменту ДФС Олени Мазурової, яку підозрюють у справі про спробу надання неправомірної вигоди керівникам НАБУ та САП, листування з Генеральним прокурором України Іриною Венедиктовою.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32