Взятка за закрытие дела Злочевского: в САП уверяют, что переписка Венедиктовой с подозреваемой - фейк
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила, что информация о якобы обнаруженной переписке экс-директора организационно-распорядительного департамента ГФС Елены Мазуровой, которую подозревают в деле о попытке предоставления неправомерной выгоды руководителям НАБУ и САП с Генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой, не соответствует действительности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"САП официально сообщает - информация, распространенная в СМИ об обнаружении переписки Генпрокурора с фигурантом одного из дел, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в материалах дела о предоставлении 5 млн долларов руководству САП и НАБУ отсутствуют переписки одной из подозреваемых с Генеральным прокурором.
Также отмечается, что в пресс-службе САП ни одно из изданий, которое обнародовало вышеупомянутую ложную информацию не обращалось ни для подтверждения, ни для ее опровержения.
"Обращаем внимание, что "источник в САП" не является гарантом достоверности информации", - отмечается в сообщении.
Добавим, что в СМИ сообщалось, что в изъятом телефоне Елены Мазуровой было обнаружено переписку с генпрокурором Ириной Венедиктовой. В переписке в частности говорилось об обсуждении нюансов из разных уголовных дел.
Напомним, в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что следствие не располагает сведениями, которые могли бы подтвердить информацию о якобы наличии в телефоне экс-директора организационно-распорядительного департамента ГФС Елены Мазуровой, которую подозревают в деле о попытке предоставление неправомерной выгоды руководителям НАБУ и САП, переписки с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой.