Взятка за закрытие дела Злочевского: в САП уверяют, что переписка Венедиктовой с подозреваемой - фейк

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 24022 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101130 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106020 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 132729 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110354 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130915 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101975 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102564 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104408 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102051 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Взятка за закрытие дела Злочевского: в САП уверяют, что переписка Венедиктовой с подозреваемой - фейк

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 июля. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила, что информация о якобы обнаруженной переписке экс-директора организационно-распорядительного департамента ГФС Елены Мазуровой, которую подозревают в деле о попытке предоставления неправомерной выгоды руководителям НАБУ и САП с Генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой, не соответствует действительности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

"САП официально сообщает - информация, распространенная в СМИ об обнаружении переписки Генпрокурора с фигурантом одного из дел, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в материалах дела о предоставлении 5 млн долларов руководству САП и НАБУ отсутствуют переписки одной из подозреваемых с Генеральным прокурором.

Также отмечается, что в пресс-службе САП ни одно из изданий, которое обнародовало вышеупомянутую ложную информацию не обращалось ни для подтверждения, ни для ее опровержения.

"Обращаем внимание, что "источник в САП" не является гарантом достоверности информации", - отмечается в сообщении.

Добавим, что в СМИ сообщалось, что в изъятом телефоне Елены Мазуровой было обнаружено переписку с генпрокурором Ириной Венедиктовой. В переписке в частности говорилось об обсуждении нюансов из разных уголовных дел.

Напомним, в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что следствие не располагает сведениями, которые могли бы подтвердить информацию о якобы наличии в телефоне экс-директора организационно-распорядительного департамента ГФС Елены Мазуровой, которую подозревают в деле о попытке предоставление неправомерной выгоды руководителям НАБУ и САП, переписки с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой.

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