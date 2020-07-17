Хабар для НАБУ і САП: слідство не володіє відомостями щодо переписки підозрюваної з Венедіктовою

“У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що наразі слідство не володіє відомостями, які могли б підтвердити інформацію, розповсюджену деякими ЗМІ, щодо нібито наявності в телефоні особи, підозрюваної у наданні 5 млн дол. керівнику САП , листування з Генпрокурором”, — йдеться в повідомленні.

Додамо, що в ЗМІ повідомлялося, що у вилученому телефоні Олени Мазурової було виявлено листування з генпрокурором Іриною Венедиктовю. В листуванні зокрема йшлось про обговорення нюансів з різних кримінальних справах.

Як повідомлялося, що 12-13 червня НАБУ та САП викрили “на гарячому” трьох осіб, одразу після надання 5 млн дол. неправомірної вигоди для подальшої передачі керівникові САП, аби той закрив кримінальне провадження за підозрою ексміністра, передане восени 2019 року Генеральною прокуратурою до Національного бюро за підслідністю, в частині, що стосувалася ексміністра екології.