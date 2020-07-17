Взятка для НАБУ и САП: следствие не располагает сведениями относительно переписки подозреваемой с Венедиктовой

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 24030 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101130 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106020 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 132729 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110354 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130916 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101975 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102564 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104408 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102051 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Взятка для НАБУ и САП: следствие не располагает сведениями относительно переписки подозреваемой с Венедиктовой

Взятка для НАБУ и САП: следствие не располагает сведениями относительно переписки подозреваемой с Венедиктовой

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 июля. УНН. В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что следствие не располагает сведениями, которые могли бы подтвердить информацию о якобы наличии в телефоне экс-директора организационно-распорядительного департамента ГФС Елены Мазуровой, которую подозревают в деле о попытке предоставления неправомерной выгоды руководителям НАБУ и САП, переписки с Генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

“В ответ на запросы СМИ сообщаем, что в настоящее время следствие не располагает сведениями, которые могли бы подтвердить информацию, распространенную некоторыми СМИ, о якобы наличии в телефоне лица, подозреваемого в предоставлении 5 млн долл. руководителю САП, переписки с генпрокурором”, — говорится в сообщении.

Добавим, что в СМИ сообщалось, что в изъятом телефоне Елены Мазуровой было обнаружено переписку с генпрокурором Ириной Венедиктовой. В переписке в частности говорилось об обсуждении нюансов из разных уголовных дел.

Как сообщалось, что 12-13 июня НАБУ и САП разоблачили “на горячем” трех человек, сразу после предоставления 5 млн долл. неправомерной выгоды для дальнейшей передачи руководителю САП, чтобы тот закрыл уголовное производство по подозрению экс-министра, переданное осенью 2019 года Генеральной прокуратурой в Национальное бюро по подследственности, в части, которая касалась экс-министра экологии.

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