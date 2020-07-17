Взятка для НАБУ и САП: следствие не располагает сведениями относительно переписки подозреваемой с Венедиктовой
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что следствие не располагает сведениями, которые могли бы подтвердить информацию о якобы наличии в телефоне экс-директора организационно-распорядительного департамента ГФС Елены Мазуровой, которую подозревают в деле о попытке предоставления неправомерной выгоды руководителям НАБУ и САП, переписки с Генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
“В ответ на запросы СМИ сообщаем, что в настоящее время следствие не располагает сведениями, которые могли бы подтвердить информацию, распространенную некоторыми СМИ, о якобы наличии в телефоне лица, подозреваемого в предоставлении 5 млн долл. руководителю САП, переписки с генпрокурором”, — говорится в сообщении.
Добавим, что в СМИ сообщалось, что в изъятом телефоне Елены Мазуровой было обнаружено переписку с генпрокурором Ириной Венедиктовой. В переписке в частности говорилось об обсуждении нюансов из разных уголовных дел.
Как сообщалось, что 12-13 июня НАБУ и САП разоблачили “на горячем” трех человек, сразу после предоставления 5 млн долл. неправомерной выгоды для дальнейшей передачи руководителю САП, чтобы тот закрыл уголовное производство по подозрению экс-министра, переданное осенью 2019 года Генеральной прокуратурой в Национальное бюро по подследственности, в части, которая касалась экс-министра экологии.