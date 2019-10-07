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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Хабар за приховування нестачі майна: заступнику командира бази боєприпасів повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 10919 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У Вінницькій області правоохоронці задокументовали факт вимагання та одержання заступником командира з матеріально-технічного забезпечення 222 Центральної артилерійської бази боєприпасів неправомірної вигоди у розмірі 15 тисяч гривень. Про це УНН повідомили у пресслужбі військової прокуратури Центрального регіону України.

Хабар за приховування нестачі майна: заступнику командира бази боєприпасів повідомили про підозру

"Військовою прокуратурою Вінницького гарнізону спільно зі слідчими ГУ Нацполіції у Вінницькій області задокументовано факт вимагання та одержання заступником командира з матеріально-технічного забезпечення 222 Центральної артилерійської бази боєприпасів неправомірної вигоди у розмірі 15 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

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Встановлено, що майор ЗСУ отримав хабар від колишнього військовослужбовця цієї ж військової частини за те, що не ініціюватиме службового розслідування за фактом нестачі військового речового майна, яке було закріплене за прапорщиком у період служби та непритягнення його до матеріальної відповідальності, повідомили у військовій прокуратурі.

У повідомленні також зазначено, що 7 жовтня, під час здійснення санкціонованого обшуку, предмет злочину був вилучений. Заступникові командира артилерійської бази боєприпасів повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років. До суду також скеровано клопотання про обрання офіцерові запобіжного заходу.

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