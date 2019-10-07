Хабар за приховування нестачі майна: заступнику командира бази боєприпасів повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У Вінницькій області правоохоронці задокументовали факт вимагання та одержання заступником командира з матеріально-технічного забезпечення 222 Центральної артилерійської бази боєприпасів неправомірної вигоди у розмірі 15 тисяч гривень. Про це УНН повідомили у пресслужбі військової прокуратури Центрального регіону України.
"Військовою прокуратурою Вінницького гарнізону спільно зі слідчими ГУ Нацполіції у Вінницькій області задокументовано факт вимагання та одержання заступником командира з матеріально-технічного забезпечення 222 Центральної артилерійської бази боєприпасів неправомірної вигоди у розмірі 15 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Підполковник податкової міліції погорів на хабарі 7 тисяч доларів
Встановлено, що майор ЗСУ отримав хабар від колишнього військовослужбовця цієї ж військової частини за те, що не ініціюватиме службового розслідування за фактом нестачі військового речового майна, яке було закріплене за прапорщиком у період служби та непритягнення його до матеріальної відповідальності, повідомили у військовій прокуратурі.
У повідомленні також зазначено, що 7 жовтня, під час здійснення санкціонованого обшуку, предмет злочину був вилучений. Заступникові командира артилерійської бази боєприпасів повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років. До суду також скеровано клопотання про обрання офіцерові запобіжного заходу.