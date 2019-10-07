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Взятка за сокрытие недостачи имущества: заместителю командира базы боеприпасов сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 10919 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. В Винницкой области правоохранители задокументовалы факт вымогательства и получения заместителем командира по материально-техническому обеспечению 222 Центральной артиллерийской базы боеприпасов неправомерной выгоды в размере 15 тыс. гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Взятка за сокрытие недостачи имущества: заместителю командира базы боеприпасов сообщили о подозрении

"Военной прокуратурой Винницкого гарнизона совместно со следователями ГУ Нацполиции в Винницкой области задокументирован факт вымогательства и получения заместителем командира по материально-техническому обеспечению 222 Центральной артиллерийской базы боеприпасов неправомерной выгоды в размере 15 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

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Установлено, что майор ВСУ получил взятку от бывшего военнослужащего этой же воинской части за то, что не станет инициировать служебное расследование по факту недостачи военного вещевого имущества, которое было закреплено за прапорщиком в период службы и непривлечение его к материальной ответственности, сообщили в военной прокуратуре.

В сообщении также отмечается, что 7 октября, во время осуществления санкционированного обыска, предмет преступления был изьят. Заместителю командира артиллерийской базы боеприпасов сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. В суд также направлено ходатайство об избрании офицеру меры пресечения.

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