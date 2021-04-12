Хабар за нерозголошення подробиць смерті нардепа: справу підполковника СБУ передали до суду

Цитата

“Спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно заступника начальника одного з відділів СБУ в Одеській області за фактом вимагання за попередньою змовою групою осіб, а також придбання та зберігання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 263 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що підполковник СБУ підшукав особу, яка погрожувала громадянину оприлюднити у ЗМІ аудіозаписи його розмов з директором та начальником служби безпеки товариства щодо збору даних про народного депутата України. Зокрема спільник шантажував записами розмови про подальше вбивство цього депутата, яких насправді не було. За нерозголошення інформації обвинувачений співробітник СБУ мав намір отримати шляхом вимагання у потерпілого 50 тис доларів США.

“Посадовець СБУ забезпечив спільників засобом зв’язку з незареєстрованим номером телефону для конспірації, а також консультував їх як поводитися у разі виклику до правоохоронних органів та як приховати злочин. Крім того, він придбав та зберігав вогнепальну зброю без передбаченого законом дозволу”, — зазначається в повідомленні.

Зауважується, що стосовно співучасників злочину матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, яке розслідується Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, за оперативного супроводу Головного управління внутрішньої безпеки СБУ.

Доповнення

У справі про вимагання 250 тисяч доларів США за нерозголошення подробиць смерті нардепа підозрюваного підполковника СБУ взято під варту з альтернативою застави у майже 10 млн грн.