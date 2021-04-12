Взятка за неразглашение подробностей смерти нардепа: дело подполковника СБУ передали в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении заместителя начальника одного из отделов СБУ в Одесской области, которого подозревают в шантаже гражданина записями разговора о планах убить народного депутата и вымогательстве 50 тыс. долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.
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"Специализированной прокуратурой в военной и оборонной сфере Офиса Генерального прокурора направлено в суд обвинительный акт в отношении заместителя начальника одного из отделов СБУ в Одесской области по факту вымогательства по предварительному сговору группой лиц, а также приобретение и хранение огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения (ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 263 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что подполковник СБУ подыскал человека, который угрожал гражданину обнародовать в СМИ аудиозаписи его разговоров с директором и начальником службы безопасности общества по сбору данных о народном депутате Украины. В частности сообщник шантажировал записями разговора о дальнейшем убийстве этого депутата, которых в действительности не было. За неразглашение информации обвиняемый сотрудник СБУ намеревался получить путем вымогательства у потерпевшего 50 тысяч долларов США.
"Чиновник СБУ обеспечил сообщников средством связи с незарегистрированным номером телефона для конспирации, а также консультировал их как вести себя в случае вызова в правоохранительные органы и как скрыть преступление. Кроме того, он приобрел и хранил огнестрельное оружие без предусмотренного законом разрешения ", - отмечается в сообщении.
Отмечается, что в отношении соучастников преступления материалы выделены в отдельное уголовное производство, которое расследуется Главным следственным управлением Государственного бюро расследований, при оперативном сопровождения Главного управления внутренней безопасности СБУ.
Дополнение
В деле о вымогательстве 250 тыс. долларов США за неразглашение подробностей смерти нардепа подозреваемого подполковника СБУ взят под стражу с альтернативой залога почти 10 млн грн.