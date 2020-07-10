Хабар у розмірі 800 тис. дол. для голови ФДМУ: зловмиснику повідомлено про підозру

"За погодження прокурора САП детективами НАБУ повідомлено про підозру громадянину, який за 800 тис. доларів США намагався підкупити голову Фонду держмайна", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що дії особи кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України.

Нагадаємо, викрито громадянина, який за 800 тис. доларів намагався підкупити голову Фонду держмайна, аби той призначив на посади керівників двох державних підприємств наперед визначених осіб, а також за продовження дії договору, укладеного між одним із цих держпідприємств та комерційною компанією.