Взятка в размере 800 тыс. долл. для главы ФГИУ: злоумышленнику сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Гражданину, который за 800 тыс. долл. пытался подкупить главу Фонда госимущества, сообщено о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"По согласованию прокурора САП детективами НАБУ сообщено о подозрении гражданину, который за 800 тыс. долларов США пытался подкупить главу Фонда госимущества", - говорится в сообщении.
Сообщается, что действия лица квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины.
Напомним, разоблачен гражданин, который за 800 тыс. долларов пытался подкупить главу Фонда госимущества, чтобы тот назначил на должности руководителей двух государственных предприятий заранее определенных лиц, а также за продление действия договора, заключенного между одним из этих госпредприятий и коммерческой компанией.