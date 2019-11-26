Хабар для члена Громадської ради: у КМДА розповіли подробиці і назвали імена
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Київській міській державній адміністрації підтвердили затримання на хабарі члена Громадської ради при КМДА та його спільника, а також назвали імена, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби КМДА.
Правоохоронці затримали на хабарі голову комітету по взаємодії з правоохоронними органами, корупції та законності Громадської ради при КМДА Петра Шарафетдінова та громадянина України Дмитра Ланди, який представлявся помічником Борислава Берези.
“... в рамках кримінального провадження (ч. 3 ст. 368) затримано голову комітету по взаємодії з правоохоронними органами, корупції та законності Громадської ради при КМДА Шарафетдінова Петра Ільясовича та громадянина України Ланди Дмитра Григоровича, який представлявся помічником Борислава Берези”, — йдеться у повідомленні.
Затримані вимагали у представника Товариства неправомірну вигоду у розмірі 10 000 доларів США за сприяння в отриманні дозвільних документів на земельну ділянку у Святошинському районі м. Києва для паркування автомобілів, повідомили у КМДА.
Нагадаємо, у Києві співробітники Служби безпеки України викрили на отриманні неправомірної вигоди голову комітету з питань взаємодії з правоохоронними органами, корупції та законності Громадської ради при Київській міській держадміністрації.