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Хабар для члена Громадської ради: у КМДА розповіли подробиці і назвали імена

Хабар для члена Громадської ради: у КМДА розповіли подробиці і назвали імена

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Київській міській державній адміністрації підтвердили затримання на хабарі члена Громадської ради при КМДА та його спільника, а також назвали імена, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби КМДА.

Правоохоронці затримали на хабарі голову комітету по взаємодії з правоохоронними органами, корупції та законності Громадської ради при КМДА Петра Шарафетдінова та громадянина України Дмитра Ланди, який представлявся помічником Борислава Берези.

“... в рамках кримінального провадження (ч. 3 ст. 368) затримано голову комітету по взаємодії з правоохоронними органами, корупції та законності Громадської ради при КМДА Шарафетдінова Петра Ільясовича та громадянина України Ланди Дмитра Григоровича, який представлявся помічником Борислава Берези”, — йдеться у повідомленні.

Затримані вимагали у представника Товариства неправомірну вигоду у розмірі 10 000 доларів США за сприяння в отриманні дозвільних документів на земельну ділянку у Святошинському районі м. Києва для паркування автомобілів, повідомили у КМДА.

Нагадаємо, у Києві співробітники Служби безпеки України викрили на отриманні неправомірної вигоди голову комітету з питань взаємодії з правоохоронними органами, корупції та законності Громадської ради при Київській міській держадміністрації.

Українські Національні Новини

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