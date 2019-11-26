Голову одного із комітетів Громадської ради КМДА викрили на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Києві співробітники Служби безпеки України викрили на отриманні неправомірної вигоди голову комітету з питань взаємодії з правоохоронними органами, корупції та законності Громадської ради при Київській міській держадміністрації, передає УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
Як зазначено у повідомленні, оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав у місцевого приватного підприємця 10 тисяч дол. За цю суму він обіцяв комерсанту псевдосприяння у оформленні дозвільних документів на земельну ділянку для парковки у Святошинському районі. Як посередника зловмисник залучив свого знайомого.
Правоохоронці затримали посадовця та посередника в одному з ресторанів столиці під час отримання 9 тисяч доларів — другої частини хабара.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві затримали інспектора з охорони навколишнього середовища на хабарі 6 тис. доларів
Отримання “авансу” було задокументовано тижнем раніше, повідомили у СБУ.
Наразі затриманим готується повідомлення про підозру за ст.ст. 190 (шахрайство), 27 (види співучасників), та 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.
Викриття зловмисників проводилось спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва.
Також у столиці СБУ викрила на хабарі інспектора Державної екологічної інспекції столичного округу. Наразі зловмиснику, який вимагав у приватного підприємця 6 тисяч дол. за позитивний висновок екологічної перевірки, оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.