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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 24087 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 105255 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Председателя одного из комитетов Общественного совета КГГА разоблачили на взятке

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в получении неправомерной выгоды председателя комитета по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами, коррупции и законности Общественного совета при Киевской городской госадминистрации, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается в сообщении, оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал у местного предпринимателя 10 тыс. долл. За эту сумму он обещал коммерсанту псевдосприяння в оформлении разрешительных документов на земельный участок для парковки в Святошинском районе. Как посредника злоумышленник привлек своего знакомого.

Правоохранители задержали чиновника и посредника в одном из ресторанов столицы во время получения 9000 долларов - второй части взятки.

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Получение "аванса" было задокументировано неделей ранее, сообщили в СБУ.

Сейчас задержанным готовится сообщение о подозрении по ст.ст. 190 (мошенничество), 27 (виды соучастников) и 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Разоблачение злоумышленников проводилось совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры города Киева.

Также в столице СБУ разоблачила на взятке инспектора Государственной экологической инспекции столичного округа. Сейчас злоумышленнику, который требовал у частного предпринимателя 6000 долл. за положительное заключение экологической проверки, объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

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