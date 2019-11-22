Хабар для чиновниці ОП: апеляцію на запобіжний захід Кондзелі розглянуть 25 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду у понеділок, 25 листопада, розгляне апеляційну скаргу на запобіжний захід директора департаменту Офісу Президента Світлани Кондзелі. Про це журналісту УНН повідомив завідувач сектору взаємодії зі ЗМІ управління з організаційного забезпечення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Вадим Кліщенко.
"У понеділок, 25 листопада, о 14:15 суд розгляне апеляційну скаргу (щодо запобіжного заходу Кондзелі – ред.)", - сказав Кліщенко.
Нагадаємо, прокурором САП до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду подано апеляційну скаргу на запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який було застосовано до керівниці одного з Головних департаментів Офісу Президента України.
САП наполягає на триманні під вартою з альтернативою внесення 7,684 млн гривень застави.
Як повідомлялося раніше, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід директору департаменту Офісу Президента Світлані Кондзелі у вигляді цілодобового домашнього арешту.
За даними САП, слідством встановлено, що керівниця одного з Головних департаментів Офісу Президента, ексзаступниця міністра культури та їх співвиконавець вимагали з фізичної особи 300 тис. доларів США неправомірної вигоди за сприяння у призначенні на керівну посаду до НАК "Нафтогаз України". Їх затримано 12 листопада одразу після одержання першого траншу неправомірної вигоди у сумі 150 тисяч доларів США.
Вказаним особам інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України.