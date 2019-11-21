САП оскаржила запобіжні заходи Кондзелі та Лісничій
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. До Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду подано апеляційні скарги на запобіжні заходи директора департаменту Офісу Президента Світлані Кондзелі та ексзаступниці міністра культури Вікторії Лісничої. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП у Facebook.
“Прокурором САП до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду подано апеляційну скаргу на запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який було застосовано до керівниці одного з Головних департаментів Офісу Президента України”, — йдеться в повідомленні.
Так, зазначається, що прокурор не погоджується з рішенням суду першої інстанції, мотивуючи це рішення наявними ризиками, та наполягає на обранні підозрюваній більш суворого запобіжного заходу — а саме тримання під вартою з альтернативою внесення 7,684 млн гривень застави.
“Крім того, до суду апеляційної інстанції скерована ще одна скарга прокурора — щодо збільшення розміру застави для колишньої заступниці Міністра культури України”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід директору департаменту Офісу Президента Світлані Кондзелі у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Також, ексзаступниці міністра культури Вікторії Лісничій обрали запобіжний захід тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю застави у розмірі 576 тис. 300 гривень.
Нагадаємо, чиновницю з Офісу Президента України співробітники НАБУ затримали на хабарі у сумі 150 тисяч доларів.