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САП оскаржила запобіжні заходи Кондзелі та Лісничій

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. До Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду подано апеляційні скарги на запобіжні заходи директора департаменту Офісу Президента Світлані Кондзелі та ексзаступниці міністра культури Вікторії Лісничої. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП у Facebook.

“Прокурором САП до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду подано апеляційну скаргу на запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який було застосовано до керівниці одного з Головних департаментів Офісу Президента України”, — йдеться в повідомленні.

Так, зазначається, що прокурор не погоджується з рішенням суду першої інстанції, мотивуючи це рішення наявними ризиками, та наполягає на обранні підозрюваній більш суворого запобіжного заходу — а саме тримання під вартою з альтернативою внесення 7,684 млн гривень застави.

“Крім того, до суду апеляційної інстанції скерована ще одна скарга прокурора — щодо збільшення розміру застави для колишньої заступниці Міністра культури України”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід директору департаменту Офісу Президента Світлані Кондзелі у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Також, ексзаступниці міністра культури Вікторії Лісничій обрали запобіжний захід тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю застави у розмірі 576 тис. 300 гривень.

Нагадаємо, чиновницю з Офісу Президента України співробітники НАБУ затримали на хабарі у сумі 150 тисяч доларів.

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