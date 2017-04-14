Х.Рухані офіційно став кандидатом у президенти Ірану
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Чинний президент країни Хасан Рухані зареєструвався кандидатом на президентських виборах в Ірані, передає УНН з посиланням на Іrna.
Повідомляється, що реєстрація кандидатів почалася в штаб-квартирі МВС 11 квітня і триватиме до 15 квітня. Потім Рада вартових конституції почне перевірку по зареєстрованим кандидатам.
Остаточний список кандидатів буде опублікований Міністерством внутрішніх справ 26-27 квітня.
Президентські вибори в Ірані пройдуть 19 травня. Перемогу в першому турі зможе здобути лише кандидат, який набрав більше 50% голосів.
Нагадаємо,що 197 осіб зареєструвалися з вівторка в якості кандидатів на майбутніх виборах президента Ісламської Республіки Іран. Такі дані повідомив журналістам керівник Штабу з проведення виборів МВС країни Алі Асгар Ахмаді.