Х.Рухани официально стал кандидатом в президенты Ирана

Сообщается, что регистрация кандидатов началась в штаб-квартире МВД 11 апреля и продлится до 15 апреля. Затем Совет стражей конституции начнет проверку по зарегистрированным кандидатам.

Окончательный список кандидатов будет опубликован Министерством внутренних дел 26-27 апреля.

Президентские выборы в Иране пройдут 19 мая. Победу в первом туре сможет получить лишь кандидат, набравший более 50% голосов.

Напомним, что 197 человек зарегистрировались со вторника в качестве кандидатов на предстоящих выборах президента Исламской Республики Иран. Такие данные сообщил журналистам руководитель Штаба по проведению выборов МВД страны Али Асгар Ахмади .