Х.Рухани официально стал кандидатом в президенты Ирана

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 46776 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104025 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159923 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118054 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117437 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113067 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104634 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107174 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103660 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154470 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Х.Рухани официально стал кандидатом в президенты Ирана

Х.Рухани официально стал кандидатом в президенты Ирана

Киев  •  УНН

 • 9488 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Действующий президент страны Рухани зарегистрировался кандидатом на президентских выборах в Иране, передает УНН со ссылкой на Іrna.

Сообщается, что регистрация кандидатов началась в штаб-квартире МВД 11 апреля и продлится до 15 апреля. Затем Совет стражей конституции начнет проверку по зарегистрированным кандидатам.

Окончательный список кандидатов будет опубликован Министерством внутренних дел 26-27 апреля.

Президентские выборы в Иране пройдут 19 мая. Победу в первом туре сможет получить лишь кандидат, набравший более 50% голосов.

Напомним, что 197 человек зарегистрировались со вторника в качестве кандидатов на предстоящих выборах президента Исламской Республики Иран. Такие данные сообщил журналистам руководитель Штаба по проведению выборов МВД страны Али Асгар Ахмади .

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