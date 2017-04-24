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Х.Мінгареллі розповів про стратегію ЄС у відносинах з Росією

Х.Мінгареллі розповів про стратегію ЄС у відносинах з Росією

Київ • УНН

 • 7975 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Європейський союз вимагає від Росії насамперед повного виконання мінських домовленостей, а лише потім — діалогу у антитерористичних питаннях. Про це під час Міжнародного круглого столу на тему: “Глобальна стратегія ЄС: Роль, місце і вклад України” заявив посол, голова представництва Європейського Союзу в Україні Х’юг Мінгареллі, передає кореспондент УНН.

"Наші відносини з Росією передбачають те, що ми керуємось п’ятьма основними пріоритетами нашої стратегії. Перший — повне виконання мінських домовленостей, далі — розвиток більш тісних стосунків із сусідами Росії, третє — посилення по суті відповіді Євросоюзу за російську агресію. Потім слідує діалог з Росією у антитерористичних питаннях і останнє — розвиток міжособистісних стосунків. Запровадження цих принципів, як ви розумієте, може призвести до певних складнощів, але сусіди Росії на сході зараз є зоною конфронтації. Ми це усвідомлюємо, і необхідно продемонструвати, що вони також можуть бути об’єднаними і діяти спільно”, — сказав він.

Нагадаємо, Х.Мінгареллі заявив, що Європейський Союз повинен запровадити довгострокові санкції стосовно Росії.

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