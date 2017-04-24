Х.Мінгареллі розповів про стратегію ЄС у відносинах з Росією

"Наші відносини з Росією передбачають те, що ми керуємось п’ятьма основними пріоритетами нашої стратегії. Перший — повне виконання мінських домовленостей, далі — розвиток більш тісних стосунків із сусідами Росії, третє — посилення по суті відповіді Євросоюзу за російську агресію. Потім слідує діалог з Росією у антитерористичних питаннях і останнє — розвиток міжособистісних стосунків. Запровадження цих принципів, як ви розумієте, може призвести до певних складнощів, але сусіди Росії на сході зараз є зоною конфронтації. Ми це усвідомлюємо, і необхідно продемонструвати, що вони також можуть бути об’єднаними і діяти спільно”, — сказав він.

Нагадаємо, Х.Мінгареллі заявив, що Європейський Союз повинен запровадити довгострокові санкції стосовно Росії.