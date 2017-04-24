Х.Мингарелли рассказал о стратегии ЕС в отношениях с Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Европейский союз требует от России прежде всего полного выполнения минских договоренностей, а только потом — диалога в антитеррористических вопросах. Об этом во время Международного круглого стола на тему: “Глобальная стратегия ЕС Роль, место и вклад Украины” заявил посол, глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли, передает корреспондент УНН.
“Наши отношения с Россией предусматривают то, что мы руководствуемся пятью основными приоритетами нашей стратегии. Первый — полное выполнение минских договоренностей, далее — развитие более тесных отношений с соседями России, третье — усиление по сути ответа Евросоюзу российской агрессии. Затем следует диалог с Россией в антитеррористических вопросах и последнее — развитие межличностных отношений. Введение этих принципов, как вы понимаете, может привести к определенным сложностям, но соседи России на востоке сейчас являются зоной конфронтации. Мы это осознаем, и необходимо продемонстрировать, что они также могут быть объединены и действовать сообща”, - сказал он.
Напомним, Х.Мингарелли заявил, что Европейский Союз должен ввести долгосрочные санкции в отношении России.