Х.Мингарелли рассказал о стратегии ЕС в отношениях с Россией

“Наши отношения с Россией предусматривают то, что мы руководствуемся пятью основными приоритетами нашей стратегии. Первый — полное выполнение минских договоренностей, далее — развитие более тесных отношений с соседями России, третье — усиление по сути ответа Евросоюзу российской агрессии. Затем следует диалог с Россией в антитеррористических вопросах и последнее — развитие межличностных отношений. Введение этих принципов, как вы понимаете, может привести к определенным сложностям, но соседи России на востоке сейчас являются зоной конфронтации. Мы это осознаем, и необходимо продемонстрировать, что они также могут быть объединены и действовать сообща”, - сказал он.

Напомним, Х.Мингарелли заявил, что Европейский Союз должен ввести долгосрочные санкции в отношении России.