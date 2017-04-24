Х.Мингарелли рассказал о стратегии ЕС в отношениях с Россией

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 22752 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 84644 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 143138 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111848 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113494 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110588 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102820 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106544 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103192 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150495 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Х.Мингарелли рассказал о стратегии ЕС в отношениях с Россией

Х.Мингарелли рассказал о стратегии ЕС в отношениях с Россией

Киев  •  УНН

 • 7973 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Европейский союз требует от России прежде всего полного выполнения минских договоренностей, а только потом — диалога в антитеррористических вопросах. Об этом во время Международного круглого стола на тему: “Глобальная стратегия ЕС Роль, место и вклад Украины” заявил посол, глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли, передает корреспондент УНН.

“Наши отношения с Россией предусматривают то, что мы руководствуемся пятью основными приоритетами нашей стратегии. Первый — полное выполнение минских договоренностей, далее — развитие более тесных отношений с соседями России, третье — усиление по сути ответа Евросоюзу российской агрессии. Затем следует диалог с Россией в антитеррористических вопросах и последнее — развитие межличностных отношений. Введение этих принципов, как вы понимаете, может привести к определенным сложностям, но соседи России на востоке сейчас являются зоной конфронтации. Мы это осознаем, и необходимо продемонстрировать, что они также могут быть объединены и действовать сообща”, - сказал он.

Напомним, Х.Мингарелли заявил, что Европейский Союз должен ввести долгосрочные санкции в отношении России.

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