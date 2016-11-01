Х.Клінтон: ФБР немає чого виявляти під час нової перевірки електронної пошти
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Кандидат на посаду президента США від Демократичної партії Хілларі Клінтон заявила, що немає нічого, що могли б виявити під час повторної перевірки її електронної пошти, яку анонсував директор ФБР, передає УНН з посиланням на «Радіо Свобода».
“Я не вибачаюся. Я сказала, що це була помилка і мені прикро за неї”, — прокоментувала Х.Клінтон своє рішення щодо використання приватної електронної пошти на посаді державного секретаря США.
Про це Х.Клінтон заявила під час виступу в Огайо.