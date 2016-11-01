Х.Клинтон: ФБР нечего выявлять при новой проверки электронной почты

"Я не извиняюсь. Я сказала, что это была ошибка и мне обидно за нее", - прокомментировала Х.Клинтон свое решение об использовании частной электронной почты в должности государственного секретаря США.

Об этом Х.Клинтон заявила во время выступления в Огайо.