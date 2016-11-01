Х.Клинтон: ФБР нечего выявлять при новой проверки электронной почты
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что нет ничего, что могли бы обнаружить при повторной проверке ее электронной почты, которую анонсировал директор ФБР, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
"Я не извиняюсь. Я сказала, что это была ошибка и мне обидно за нее", - прокомментировала Х.Клинтон свое решение об использовании частной электронной почты в должности государственного секретаря США.
Об этом Х.Клинтон заявила во время выступления в Огайо.