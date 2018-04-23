Кейт Міддлтон і принц Вільям показали новонародженого сина
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Принц Вільям і Кейт Міддлтон представили громадськості та журналістам свого новонародженого сина, який став третьою дитиною в родині. Шанувальники королівської сім'ї кілька годин чекали їх появи на публіці з новим членом сімейства. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Букенгемского палацу.
Сьогодні, 23 квітня, рано вранці герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон відправилася в лондонську лікарню Сент-Мері, щоб привести на світ дитину. Стать малюка була невідома, і вже після того, як він з'явився на світ, виявилося, що це хлопчик. Увечері Кейт і Вільям з новонародженим принцом покинули будівлю госпіталю.
Як повідомляв УНН, вагітну Кейт Міддлтон госпіталізували .