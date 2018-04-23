Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новорожденного сына

Сегодня, 23 апреля, ранним утром герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон отправилась в лондонскую больницу Сент-Мэри, чтобы произвести на свет ребенка. Пол малыша был неизвестен, и уже после того, как он появился на свет, оказалось, что это мальчик. Вечером Кейт и Уильям с новорожденным принцем покинули здание госпиталя.



Как сообщал УНН, беременную Кейт Миддлтон госпитализировали.