Кеті Перрі виступить на коронаційному концерті Чарльза III
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня УНН. Кеті Перрі, Take That і Лайонел Річі – одні з перших імен, що оголошені як артисти, які виступлять на коронаційному концерті британського короля Чарльза III, пише УНН з посиланням на BBC.
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Концерт має відбутися на території Віндзорського замку 7 травня з аудиторією понад 20 000 осіб.
На святі також виступлять італійський оперний співак Андреа Бочеллі, валлійський бас-баритон сер Брін Терфел і Фрея Райдінгс.
Основою шоу будуть теми любові, поваги та оптимізму.
Перрі, яка продала 57 мільйонів альбомів по всьому світу, пов’язана з королем Чарльзом III, який у 2020 році призначив її в British Asian Trust.
Вона сказала, що «схвильована» своїм виступом.
Річі, який був першим глобальним послом благодійної організації The Prince's Trust, назвав коронаційний концерт «подією, яка буває раз у житті», а також «честю та святом».
Очікується, що Роббі Вільямс не виступатиме разом з іншими учасниками його групи Take That Гері Барлоу, Говардом Дональдом і Марком Оуеном, які не виступали разом чотири роки. Вони сказали, що «ми не можемо дочекатися», щоб повернутися на сцену, і пообіцяли живий виступ, оркестр і військових барабанщиків, які супроводжуватимуть їхній виступ.
Також буде віддано шану чотирьом націям Великої Британії, а громадські хори та співочі групи об'єднаються в Коронаційний хор із 300 осіб. Також віртуально виступатиме хоровий колектив Співдружності.
Світлове шоу з дронами, лазерами, проекціями та ілюмінацією вважається одним із найяскравіших моментів вечора.
Подія відображатиме широке поєднання музичних жанрів від поп-музики до класики.
На ній будуть присутні представники громадськості та кілька королівських гостей.