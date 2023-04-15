Кэти Перри выступит на коронационном концерте Карла III

ukru
09:19 • 32877 просмотра

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

08:24 • 68728 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
06:00 • 86465 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 112997 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 100860 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 122528 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 119185 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 108346 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102307 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113251 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

14 марта, 00:32 • 82914 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 103204 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 112114 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

04:48 • 67689 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

05:01 • 80016 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 188358 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 218910 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 158978 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 165225 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 201410 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 7432 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 102174 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 111086 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 127331 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 162542 просмотра
Актуальное
Кэти Перри выступит на коронационном концерте Карла III

Кэти Перри выступит на коронационном концерте Карла III

Киев • УНН

 • 1320348 просмотра

КИЕВ. 15 апреля УНН. Кэти Перри, Take That и Лайонел Ричи – одни из первых имен, объявленных как артисты, которые выступят на коронационном концерте британского короля Карла III, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Концерт должен состояться на территории Виндзорского замка 7 мая с аудиторией более 20 000 человек.

На празднике также выступят итальянский оперный певец Андреа Бочелли, валлийский бас-баритон сэр Брин Терфел и Фрея Райдингс.

Шоу будет основано на темах любви, уважения и оптимизма.

Перри, которая продала 57 миллионов альбомов по всему миру, связана с королем Карлом III, который в 2020 году назначил ее в British Asian Trust.

Она сказала, что "взволнована" своим выступлением.

Ричи, который был первым глобальным послом благотворительной организации The Prince's Trust, назвал коронационный концерт «событием, которое бывает раз в жизни», а также «честью и праздником».

Ожидается, что Робби Уильямс не будет выступать вместе с другими участниками его группы Take That Гэри Барлоу, Говардом Дональдом и Марком Оуэном, которые не выступали вместе четыре года. Они сказали, что «мы не можем дождаться», чтобы вернуться на сцену, и пообещали живое выступление, оркестр и военных барабанщиков, которые будут сопровождать их выступление.

Также будет отдана дань уважения четырем нациям Великобритании, а общественные хоры и певческие группы объединятся в Коронационный хор из 300 человек. Также виртуально будет выступать хоровой коллектив Содружества.

Световое шоу с дронами, лазерами, проекциями и иллюминацией считается одним из самых ярких моментов вечера.

Мероприятие будет отражать широкий спектр музыкальных жанров, от поп-музыки до классики.

На нем будут присутствовать представители общественности и несколько королевских гостей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости МираУНН Lite

Обратиться по вопросам размещения рекламы