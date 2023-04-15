Кэти Перри выступит на коронационном концерте Карла III

Детали

Концерт должен состояться на территории Виндзорского замка 7 мая с аудиторией более 20 000 человек.

На празднике также выступят итальянский оперный певец Андреа Бочелли, валлийский бас-баритон сэр Брин Терфел и Фрея Райдингс.

Шоу будет основано на темах любви, уважения и оптимизма.

Перри, которая продала 57 миллионов альбомов по всему миру, связана с королем Карлом III, который в 2020 году назначил ее в British Asian Trust.

Она сказала, что "взволнована" своим выступлением.

Ричи, который был первым глобальным послом благотворительной организации The Prince's Trust, назвал коронационный концерт «событием, которое бывает раз в жизни», а также «честью и праздником».

Ожидается, что Робби Уильямс не будет выступать вместе с другими участниками его группы Take That Гэри Барлоу, Говардом Дональдом и Марком Оуэном, которые не выступали вместе четыре года. Они сказали, что «мы не можем дождаться», чтобы вернуться на сцену, и пообещали живое выступление, оркестр и военных барабанщиков, которые будут сопровождать их выступление.

Также будет отдана дань уважения четырем нациям Великобритании, а общественные хоры и певческие группы объединятся в Коронационный хор из 300 человек. Также виртуально будет выступать хоровой коллектив Содружества.

Световое шоу с дронами, лазерами, проекциями и иллюминацией считается одним из самых ярких моментов вечера.

Мероприятие будет отражать широкий спектр музыкальных жанров, от поп-музыки до классики.

На нем будут присутствовать представители общественности и несколько королевских гостей.