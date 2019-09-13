Кернеса оштрафували за неявку до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. На Харківського міського голову Генадія Кернеса накладено грошове стягнення за неявку до суду без поважних причин. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Судової влади України.
"Ухвалою суду від 13 вересня 2019 року частково задоволено клопотання прокурора та накладено на обвинуваченого Кернеса Г.А. грошове стягнення в розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, в розмірі 1921 грн в зв’язку з неявкою в судове засідання без поважних причин", - йдеться в повідомленні.
За інформацією пресслужби, розгляд кримінального провадження за апеляційними скаргами прокурорів відкладено на 11:00 18 жовтня 2019 року, у зв’язку з неявкою обвинуваченого Геннадія Кернеса.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура України подала апеляційну скаргу на рішення Київського районного суду Полтави про закриття кримінального провадження щодо міського голови Харкова Геннадія кернера та його охоронців.