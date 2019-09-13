Кернеса оштрафовали за неявку в суд

"Постановлением суда от 13 сентября 2019 года частично удовлетворено ходатайство прокурора и наложено на обвиняемого Кернеса Г.А. денежное взыскание в размере одного прожиточного минимума для трудоспособных лиц в размере 1921 грн в связи с неявкой в судебное заседание без уважительных причин", - говорится в сообщении.

По информации прессслужбы, рассмотрение уголовного производства по апелляционным жалобам прокуроров отложено на 11:00 18 октября 2019 года, в связи с неявкой обвиняемого Геннадия Кернеса.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины подала апелляционную жалобу на решение Киевского районного суда Полтавы о закрытии уголовного производства в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников.