"Кернел" звинуватили в спробі пограбувати простих фермерів на поверненні ПДВ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Люди вийшли на траси по всій Україні, щоб висловити свій протест проти узаконеного злодійства їх грошей на користь великих переробних агрохолдингів. Про це на брифінгу у Верховній Раді заявив заступник голови громадської організації "Всеукраїнська аграрна рада" Михайло Соколов, передає УНН.
"Люди самі прийняли рішення виходити і блокувати дороги. Причина дуже проста, вони вкрай обурені тим, що Верховна Рада відверто лобіює інтереси великих олігархічних компаній і відбирає гроші у простих сільгоспвиробників. Це узаконене злодійство грошей у фермерів на користь великих компаній, в тому числі "Кернел", де серед засновників є депутати Верховної Ради. Ми вважаємо це кричущим проявом політичної корупції", - заявив М.Соколов.
Він зазначив, що поданий аграріями законопроект, який скасовує "правки Хомутинніка" і відновлює повернення ПДВ для дрібних і середніх експортерів олійних культур Верховна Рада проігнорувала.
"Ми обурені тим, що наш законопроект за цей час навіть не був розглянутий. Ми добиваємося, щоб ВР розглянула законопроект, який ставить аграріїв в рівні умови з усіма іншими українськими підприємствами, не в кращі, а просто в рівні ", - підкреслив заступник голови громадської організації "Всеукраїнська аграрна рада".
Нагадаємо, сьогодні в дев'яти областях України аграрії перекрили траси. У такій спосіб вони намагаються донести до влади свій протест проти змін до Податкового кодексу України в частині скасування для дрібних і середніх фермерів повернення ПДВ при експорті олійних культур.
Вони вважають, що ініціатива належить народному депутату від партії "Відродження", члену Податкового Комітету ВР Віталію Хомутинніку, який за сумісництвом є бенефіціаром великого агрохолдингу "Кернел", що спеціалізується на переробці олійних.